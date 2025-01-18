Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 116624 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
18 января, 07:00 • 139233 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 151239 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 133179 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 162678 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 124841 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 113829 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 114938 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107162 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 176015 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский отреагировал на предложение Фицо встретиться в Давосе

Зеленский отреагировал на предложение Фицо встретиться в Давосе

18 января, 11:57 • 53044 просмотра
Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом покупки авто и дронов для военных

Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом покупки авто и дронов для военных

18 января, 12:01 • 41255 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 81712 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 74196 просмотра
Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц

Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц

14:40 • 43458 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 116624 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 139233 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 123717 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 162678 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 176015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

19:33 • 10894 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 74196 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 81712 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 151239 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 114875 просмотра
Актуальное
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Киев  •  УНН

 • 10159 просмотра

Read in English

The Guardian собрал уникальные воспоминания режиссеров и художников об их сотрудничестве с Дэвидом Линчем. Коллеги рассказали об особенностях его творческого подхода и влияние на мировое кино.

Британское издание приводит несколько рассказов о режиссёре Дэвиде Линче от коллег, друзей и поклонников.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Дэвид Линч на протяжении всей жизни оставался чудаком и замечательной личностью, который не имел постоянного доступа к Голливуду, но был особенным автором. 

Пол Шредер, режиссер, делится воспоминаниями о фильме "Синий бархат" (Blue Velvet) - четвертый полнометражный фильм американского режиссера Дэвида Линча, снятый в 1986 году в жанре триллера.

Image

Дэвид не смог снять "Синий бархат". Дино Де Лаурентис сказал Дэвиду, что заплатит мне, чтобы я переписал сценарий, и Дэвид отдал его мне. Это был один из лучших сценариев, которые я когда-либо читал. Я сказал Дино, что никак не смогу его улучшить. Дэвид поблагодарил меня, и Дино профинансировал фильм. Остальное - история фильма. 

О Линче вспоминает Марк Казинс, режиссер-документалист; среди его самых известных работ - 15-часовой документальный фильм 2011 года "История кино: Одиссея".

Image

Эдинбургский кинофестиваль, середина 90-х. Я должен поговорить с Дэвидом через спутник. Он будет в Лос-Анджелесе, а я в кинотеатре перед 600 людьми. Я приезжаю рано. Зрителей еще нет. Прямая трансляция показывает стол и пустой стул, где через час появится Дэвид. Но через несколько минут он садится с кофе, тоже очень рано. Только он и я, никаких пиарщиков. Я никогда не забуду, насколько легко он себя чувствовал, какой он был спокойный. 

- рассказывает Казинс

Годы спустя мы оказались в одной комнате. Интервью для моей программы BBC Scene by Scene, с множеством света, кабелей, камер и людей.

В этот раз он более нерешительный. В какой-то момент мы просто сидим, а он курит. Его интересуют не столько темы, сколько ощущение места, атмосфера. Он говорит мне, что оценил бы комнату с яркими обоями и ревущим камином на 8/10, возможно, за ее интенсивность. Опять эта шкала "спокойный-дикий", опять эта шкала "интроверт-экстраверт". Вы можете смотреть его фильмы, просто оценивая его комнаты.

"Его фильмы были полны тайн, необъяснимого" говорит Корали Фаргит, французский кинорежиссер, которая получила международное признание благодаря полнометражному фильму „Месть" 2017 года, за который получила награды нескольких кинофестивалей.

Image

Фильмы Линча открывали ворота. Ворота в воображение. К безграничному ментальному пространству, где каждый мог спроектировать свой собственный внутренний мир. Мы могли бы блуждать в его фильмах. Возвращаться к ним. Снова и снова. Они были полны тайн. Необъяснимого. Они были полны ненужного. Это было так важно.

Корали Фаргит подчеркивает, что фильмы Линча становились пространством для воображения зрителей.

Это требует много силы: целенаправленный акт создания миров без границ.

".. Ковры. Задние дворы. Тяжелые помещения. Дороги. Целый невидимый мир наполнялся каждым из этих пространств. За это я очень любил его работы." - отмечает Корали Фаргит.

О незабываемых образах произведений Дэвида Линча рассказывает Элис Лоу, режиссер, актриса, писательница, известная по участию в телесериале "Ужасные истории" (Horrible Histories), а также в фильмах "Черное зеркало" (Bandersnatch) и "Темное место" Гарта Маренги (Garth Marenghi's Darkplace (2004). 

Image

Многие помнят, как впервые столкнулись с незабываемыми образами Линча, впервые услышали его звук и музыку.

Для меня он просто всегда был рядом. И именно тогда культурная потеря ощущается тяжелее всего: когда ты не встречал кого-то, но его творчество кажется тебе личным...

Необычность и интимность его работ противоречит их популярности, их огромной силе пробивать себе путь в культуру коллективно. Его работы говорили на собственном языке, но на языке удивительно универсальном. Во время, когда сама природа фильма как индивидуальной перспективы и человеческого авторства в искусстве находится под вопросом, мы чувствуем сейсмическую потерю, потеряв его.

Напомним,

Создатель "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв" Дэвид Линч умер в 78 лет после борьбы с эмфиземой. Режиссер оставил богатое наследие сюрреалистических фильмов и телешоу.

В возрасте 95 лет умерла звезда британского театра и кино Джоан Плаурайт17.01.25, 14:32 • 28202 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураНовости МираУНН Lite
hardianХранитель
los-andzhelesЛос-Анджелес

Обратиться по вопросам размещения рекламы