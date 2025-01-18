Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Британское издание приводит несколько рассказов о режиссёре Дэвиде Линче от коллег, друзей и поклонников.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Дэвид Линч на протяжении всей жизни оставался чудаком и замечательной личностью, который не имел постоянного доступа к Голливуду, но был особенным автором.

Пол Шредер, режиссер, делится воспоминаниями о фильме "Синий бархат" (Blue Velvet) - четвертый полнометражный фильм американского режиссера Дэвида Линча, снятый в 1986 году в жанре триллера.

Дэвид не смог снять "Синий бархат". Дино Де Лаурентис сказал Дэвиду, что заплатит мне, чтобы я переписал сценарий, и Дэвид отдал его мне. Это был один из лучших сценариев, которые я когда-либо читал. Я сказал Дино, что никак не смогу его улучшить. Дэвид поблагодарил меня, и Дино профинансировал фильм. Остальное - история фильма.

О Линче вспоминает Марк Казинс, режиссер-документалист; среди его самых известных работ - 15-часовой документальный фильм 2011 года "История кино: Одиссея".

Эдинбургский кинофестиваль, середина 90-х. Я должен поговорить с Дэвидом через спутник. Он будет в Лос-Анджелесе, а я в кинотеатре перед 600 людьми. Я приезжаю рано. Зрителей еще нет. Прямая трансляция показывает стол и пустой стул, где через час появится Дэвид. Но через несколько минут он садится с кофе, тоже очень рано. Только он и я, никаких пиарщиков. Я никогда не забуду, насколько легко он себя чувствовал, какой он был спокойный. - рассказывает Казинс

Годы спустя мы оказались в одной комнате. Интервью для моей программы BBC Scene by Scene, с множеством света, кабелей, камер и людей.

В этот раз он более нерешительный. В какой-то момент мы просто сидим, а он курит. Его интересуют не столько темы, сколько ощущение места, атмосфера. Он говорит мне, что оценил бы комнату с яркими обоями и ревущим камином на 8/10, возможно, за ее интенсивность. Опять эта шкала "спокойный-дикий", опять эта шкала "интроверт-экстраверт". Вы можете смотреть его фильмы, просто оценивая его комнаты.

"Его фильмы были полны тайн, необъяснимого" говорит Корали Фаргит, французский кинорежиссер, которая получила международное признание благодаря полнометражному фильму „Месть" 2017 года, за который получила награды нескольких кинофестивалей.

Фильмы Линча открывали ворота. Ворота в воображение. К безграничному ментальному пространству, где каждый мог спроектировать свой собственный внутренний мир. Мы могли бы блуждать в его фильмах. Возвращаться к ним. Снова и снова. Они были полны тайн. Необъяснимого. Они были полны ненужного. Это было так важно.

Корали Фаргит подчеркивает, что фильмы Линча становились пространством для воображения зрителей.

Это требует много силы: целенаправленный акт создания миров без границ.

".. Ковры. Задние дворы. Тяжелые помещения. Дороги. Целый невидимый мир наполнялся каждым из этих пространств. За это я очень любил его работы." - отмечает Корали Фаргит.

О незабываемых образах произведений Дэвида Линча рассказывает Элис Лоу, режиссер, актриса, писательница, известная по участию в телесериале "Ужасные истории" (Horrible Histories), а также в фильмах "Черное зеркало" (Bandersnatch) и "Темное место" Гарта Маренги (Garth Marenghi's Darkplace (2004).

Многие помнят, как впервые столкнулись с незабываемыми образами Линча, впервые услышали его звук и музыку.



Для меня он просто всегда был рядом. И именно тогда культурная потеря ощущается тяжелее всего: когда ты не встречал кого-то, но его творчество кажется тебе личным...



Необычность и интимность его работ противоречит их популярности, их огромной силе пробивать себе путь в культуру коллективно. Его работы говорили на собственном языке, но на языке удивительно универсальном. Во время, когда сама природа фильма как индивидуальной перспективы и человеческого авторства в искусстве находится под вопросом, мы чувствуем сейсмическую потерю, потеряв его.

Напомним,

Создатель "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв" Дэвид Линч умер в 78 лет после борьбы с эмфиземой. Режиссер оставил богатое наследие сюрреалистических фильмов и телешоу.

В возрасте 95 лет умерла звезда британского театра и кино Джоан Плаурайт