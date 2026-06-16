Коллапс на польской границе - в пункте пропуска "Шегини" застряли сотни пассажиров

На пункте пропуска "Шегини" образовались масштабные пробки из-за ремонта автобусных полос на польской стороне, из-за чего пассажиры вынуждены часами стоять в очередях или идти через границу пешком, пишет УНН.

Детали

В соцсети Threads пользователи утверждали, что люди ожидали прохода границы более 10 часов. Сообщается, что с 1 часа ночи до 10 прошло всего 2 автобуса.

Еще одна пользовательница написала в Threads, что долго находится на границе.

Пора поговорить, у меня просто нет слов по поводу ситуации на границе. Мы стоим с 1 часа ночи и вообще неизвестно, сколько еще стоять, и пропустят ли нас вообще. А еще приехало телевидение, но поможет ли это вообще - пишет пользовательница в Threads.

По информации Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 18:00 на пункте пропуска "Шегини" находилось 26 легковых авто, 6 автобусов и 20 пешеходов.

Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях - говорится в сообщении.

Также по состоянию на 15:00 перед пунктами пропуска находилось 588 грузовых автомобилей.

Из-за риска опоздать на самолеты или стыковочные рейсы в Европе, люди прибегают к радикальным действиям, в частности пассажиры вынуждены оставлять автобусы посреди дороги, а также пересекают границу пешком, неся в руках тяжелый багаж.

В 7 Карпатском пограничном отряде сообщили, что также фиксируется накопление транспортных средств на въезд в Украину на данном пункте. По состоянию на 19:30 там находилось 50 авто.

Чтобы избежать длительного ожидания перед пунктом пропуска, рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска, а также пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы - призвали в отряде.

Отметим, что пропускная способность пункта пропуска составляет 68 авто в час. 10 июня стало известно, что с 15 июня 2024 года на пункте пропуска "Шегини - Медика" начнутся масштабные ремонтные работы автобусной полосы движения на выезд из Украины в Польшу. В связи с этим пропуск автобусов в направлении Польши будет временно прекращен.

На пункте пропуска "Шегини - Медика" почти на полтора года прекратят выезд автобусов в Польшу