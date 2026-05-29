04:27 • 17104 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 42955 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 47185 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 77922 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 60809 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 45862 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 40793 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20902 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 19397 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 14169 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Колл-центр в Харькове обманул граждан ЕС на схеме с инвестициями на более чем 100 тыс. евро, его разоблачили - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Мошенники обманули иностранцев более чем на 100 тысяч евро через схемы с инвестициями. Организаторов задержали в ходе совместной операции Украины и Латвии.

В Харькове разоблачили мошеннический колл-центр - с полиграфом, скриптами разговоров и корпоративным контролем, который обманул латвийцев более чем на 100 тыс. евро, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

"Офис в Харькове, полное техническое оснащение для работы мошеннического колл-центра, четкое распределение ролей и подготовленные скрипты разговоров для персонала. Для внутреннего контроля – тестирование на полиграфе, видеонаблюдение и контрольно-пропускной режим.

Так действовала преступная группа, которая занималась инвестиционным мошенничеством и схемами по "возврату утерянных инвестиций" в отношении граждан европейских стран", - написал Кравченко.

Ее разоблачение, по словам Генпрокурора, стало результатом работы совместной следственной группы Украины и Латвии при координации Евроюста.

"Сначала были идентифицированы шесть граждан Латвии, у которых похитили более 100 тыс. евро. В дальнейшем в рамках расследования выявлено по меньшей мере еще 50 потерпевших в Латвии и других странах", - сообщил Кравченко.

Следствие, по его словам, установило, что злоумышленники фокусировались на людях, которые ранее уже становились жертвами мошенничества. "Им предлагали якобы помощь с возвратом похищенных активов. Особое внимание уделяли людям старшего возраста, используя их уязвимость", - указал он.

"Втираясь в доверие, участники схемы получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, входили в личные кабинеты и счета и оформляли быстрые кредиты. Полученные средства выводили через физические банки и переводили в виртуальные активы", - продолжил Генпрокурор.

Параллельно, по его словам, действовала схема псевдоинвестиций в криптовалюту и трейдинг. "Жертвам звонили с "выгодными" предложениями, демонстрировали фиктивные прибыли, а когда люди пытались получить свои "выплаты" – выманивали средства якобы на "комиссию" и исчезали", - рассказал Генпрокурор.

В рамках международной кибероперации задержаны двое организаторов и трое участников преступной группы. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Решается вопрос о наложении ареста на имущество

- сообщил Кравченко.

При участии представителей Центрального управления криминальной полиции Латвийской Республики, по словам Генпрокурора, "проведено 14 обысков в Харькове и Харьковской области, изъята компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности".

"Анализируем изъятое оборудование, устанавливаем других жертв, эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

