Колл-центр в Харькове обманул граждан ЕС на схеме с инвестициями на более чем 100 тыс. евро, его разоблачили - Генпрокурор

В Харькове разоблачили мошеннический колл-центр - с полиграфом, скриптами разговоров и корпоративным контролем, который обманул латвийцев более чем на 100 тыс. евро, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Офис в Харькове, полное техническое оснащение для работы мошеннического колл-центра, четкое распределение ролей и подготовленные скрипты разговоров для персонала. Для внутреннего контроля – тестирование на полиграфе, видеонаблюдение и контрольно-пропускной режим.

Так действовала преступная группа, которая занималась инвестиционным мошенничеством и схемами по "возврату утерянных инвестиций" в отношении граждан европейских стран", - написал Кравченко.

Ее разоблачение, по словам Генпрокурора, стало результатом работы совместной следственной группы Украины и Латвии при координации Евроюста.

"Сначала были идентифицированы шесть граждан Латвии, у которых похитили более 100 тыс. евро. В дальнейшем в рамках расследования выявлено по меньшей мере еще 50 потерпевших в Латвии и других странах", - сообщил Кравченко.

Следствие, по его словам, установило, что злоумышленники фокусировались на людях, которые ранее уже становились жертвами мошенничества. "Им предлагали якобы помощь с возвратом похищенных активов. Особое внимание уделяли людям старшего возраста, используя их уязвимость", - указал он.

"Втираясь в доверие, участники схемы получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, входили в личные кабинеты и счета и оформляли быстрые кредиты. Полученные средства выводили через физические банки и переводили в виртуальные активы", - продолжил Генпрокурор.

Параллельно, по его словам, действовала схема псевдоинвестиций в криптовалюту и трейдинг. "Жертвам звонили с "выгодными" предложениями, демонстрировали фиктивные прибыли, а когда люди пытались получить свои "выплаты" – выманивали средства якобы на "комиссию" и исчезали", - рассказал Генпрокурор.

В рамках международной кибероперации задержаны двое организаторов и трое участников преступной группы. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Решается вопрос о наложении ареста на имущество - сообщил Кравченко.

При участии представителей Центрального управления криминальной полиции Латвийской Республики, по словам Генпрокурора, "проведено 14 обысков в Харькове и Харьковской области, изъята компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности".

"Анализируем изъятое оборудование, устанавливаем других жертв, эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

