Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Одессе разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые с использованием Deepfake обманывали иностранцев

Киев • УНН

 • 2308 просмотра

В Одессе разоблачили банду, которая через Deepfake и call-центры обманывала жителей Казахстана. Мошенники получали доступ к банкингу и выводили деньги в крипту.

В Одессе правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой через call-центры и ИИ обманывали граждан Казахстана. В схему были вовлечены молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. На данный момент о подозрении сообщили девяти участникам группировки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По информации следствия, двое мужчин в возрасте 25 и 30 лет создали преступную организацию и привлекли к ней сообщников в возрасте от 17 до 24 лет.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении девяти участникам — организатору и восьми сообщникам. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также мошенничество в особо крупных размерах

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемые звонили потерпевшим, притворяясь работниками банков и правоохранителями. Затем они убеждали людей обновить банковские приложения или "защитить" счета, либо якобы предотвратить финансирование так называемой "спецоперации".

Получив удаленный доступ к смартфонам и онлайн-банкингу, они переводили деньги на подконтрольные счета и криптокошельки. Для работы использовали CRM-системы, вредоносное программное обеспечение и технологии Deepfake для имитации представителей правоохранительных органов и Нацбанка Казахстана

- говорится в сообщении.

По данным следствия, координация действий происходила через закрытые Telegram-каналы, где распределяли роли, передавали данные потерпевших и контролировали движение средств. На данный момент правоохранители задокументировали по меньшей мере шесть эпизодов мошенничества и устанавливают общую сумму ущерба, количество потерпевших и других возможных участников схемы.

Напомним

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выманивали деньги через романтические знакомства и криптобиржи. Изъято 100 тысяч долларов и 10 элитных автомобилей.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
ИИ (искусственный интеллект)
Банковская карта
Социальная сеть
Telegram
Генеральный прокурор Украины
Казахстан
Одесса