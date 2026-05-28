В Одессе разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые с использованием Deepfake обманывали иностранцев
В Одессе разоблачили банду, которая через Deepfake и call-центры обманывала жителей Казахстана. Мошенники получали доступ к банкингу и выводили деньги в крипту.
В Одессе правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой через call-центры и ИИ обманывали граждан Казахстана. В схему были вовлечены молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. На данный момент о подозрении сообщили девяти участникам группировки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
По информации следствия, двое мужчин в возрасте 25 и 30 лет создали преступную организацию и привлекли к ней сообщников в возрасте от 17 до 24 лет.
Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении девяти участникам — организатору и восьми сообщникам. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также мошенничество в особо крупных размерах
По предварительным данным, подозреваемые звонили потерпевшим, притворяясь работниками банков и правоохранителями. Затем они убеждали людей обновить банковские приложения или "защитить" счета, либо якобы предотвратить финансирование так называемой "спецоперации".
Получив удаленный доступ к смартфонам и онлайн-банкингу, они переводили деньги на подконтрольные счета и криптокошельки. Для работы использовали CRM-системы, вредоносное программное обеспечение и технологии Deepfake для имитации представителей правоохранительных органов и Нацбанка Казахстана
По данным следствия, координация действий происходила через закрытые Telegram-каналы, где распределяли роли, передавали данные потерпевших и контролировали движение средств. На данный момент правоохранители задокументировали по меньшей мере шесть эпизодов мошенничества и устанавливают общую сумму ущерба, количество потерпевших и других возможных участников схемы.
