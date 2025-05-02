Количество пострадавших в Харькове возросло до шести - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеской атаки беспилотников на Харьков количество пострадавших возросло до шести. Повреждены многоквартирный дом и автомобили, на месте работают медики.
В результате вражеской атаки на Харьков количество пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Количество пострадавших в Харькове возросло до 6! Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим
В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники02.05.25, 21:38 • 1742 просмотра
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В Харькове уже прогремело около 20 взрывов.
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.