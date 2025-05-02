Количество пострадавших в Харькове возросло до шести - ОВА

В результате вражеской атаки на Харьков количество пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших в Харькове возросло до 6! Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим - сообщил Синегубов.

В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники

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В Харькове уже прогремело около 20 взрывов.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.