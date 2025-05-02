Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести - ОВА

У результаті ворожої атаки на Харків кількість постраждалих зросла до шести. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6! Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим - повідомив Синєгубов.

У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники

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У Харкові вже пролунало близько 20 вибухів.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.