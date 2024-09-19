Количество пострадавших от удара рф по гериатрическому пансионату в Сумах возросло до 14

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Сумскому гериатрическому пансионату возросло до 14. Одна из пострадавших не была пациенткой заведения, во время попадания проходила возле здания, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

"По состоянию на 21.00 завершена эвакуация пациентов пансионата. Люди размещены в других заведениях, обеспечены медицинской, психологической и всей необходимой помощью.

В результате сброса врагом КАБа на заведение, погибла одна женщина, травмы получили 14 человек. Одна из пострадавших, которая обратилась за медицинской помощью не была пациенткой заведения. Во время попадания проходила возле здания", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, повреждены кровля, верхние поверхности здания, окна, двери.

Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).

Авіаудар рф по геріатричному пансіонату: у Сумах завершено рятувальні роботи

Напомним

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за российского авиаудара по гериатрическому пансионату в Сумах. В результате инцидента ранены по меньшей мере 13 человек, еще один человек погиб.