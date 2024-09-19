Кількість постраждалих від удару рф по геріатричному пансіонату в Сумах зросла до 14
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах загинула одна жінка, 14 людей отримали травми. Евакуацію пацієнтів завершено, їх розміщено в інших закладах та забезпечено необхідною допомогою.
Кількість постраждалих у результаті ворожого удару по Сумському геріатричному пансіонату зросла до 14. Одна з постраждалих не була пацієнткою закладу, під час влучання проходила біля будівлі, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
"Станом на 21.00 завершено евакуацію пацієнтів пансіонату. Люди розміщені в інших закладах, забезпечені медичною, психологічною і всією необхідною допомогою.
Внаслідок скидання ворогом КАБу на заклад, загинула одна жінка, травми отримали 14 людей. Одна з постраждалих, яка звернулась за медичною допомогою не була пацієнткою закладу. Під час влучання проходила біля будівлі", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, пошкоджено покрівлю, верхні поверхні будівлі, вікна, двері.
Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).
Авіаудар рф по геріатричному пансіонату: у Сумах завершено рятувальні роботи19.09.24, 21:32 • 27914 переглядiв
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Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через російський авіаудар авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах. Внаслідок інциденту поранено щонайменше 13 осіб, ще одна людина загинула.