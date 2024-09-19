Загинула людина, ще 13 поранено: Офіс генпрокурора відкрив провадження через удар рф по Сумах
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах загинула 1 людина, 13 поранено. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через російський авіаудар авіаудару по геріатричному пансіонату в Сумах. Внаслідок інциденту поранено щонайменше 13 осіб, ще одна людина загинула. Про це пише УНН з посиланням на ОГПУ та Офіс генпрокурора.
Деталі
За даними слідства, 19 вересня 2024 року близько 15:40 год окупанти завдали авіаудар по території геріатричного пансіонату в м. Суми. На момент удару в закладі перебували 221 пацієнт, з них більше 80 - прикуті до ліжка, та 60 осіб обслуговуючого персоналу.
Інша бомба впала на гаражний кооператив. Пошкоджено 15 гаражів та 10 автомобілів. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Доповнення
У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що станом на 19 годину, одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнтів пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога.
Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні)
Нагадаємо
Як заявили в МВС внаслідок російського удару по пансіонату для людей похилого віку в Сумах загинула 1 людина, також й поранені. З будівлі евакуювали 147 осіб, частково зруйновано технічний та 5-й поверхи.