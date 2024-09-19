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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погиб человек, еще 13 ранены: Офис генпрокурора открыл производство из-за удара рф по Сумах

Погиб человек, еще 13 ранены: Офис генпрокурора открыл производство из-за удара рф по Сумах

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 16:33  •  8807 просмотра

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В результате российского авиаудара по гериатрическому пансионату в Сумах погиб 1 человек, 13 ранены. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за российского авиаудара авиаудара по гериатрическому пансионату в Сумах. В результате инцидента ранены по меньшей мере 13 человек, еще один человек погиб. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОГПУ и Офис генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 19 сентября 2024 года около 15:40 оккупанты нанесли авиаудар по территории гериатрического пансионата в г. Сумы. На момент удара в заведении находились 221 пациент, из них более 80 - прикованы к постели, и 60 человек обслуживающего персонала.

Другая бомба упала на гаражный кооператив. Повреждены 15 гаражей и 10 автомобилей. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- резюмировали в Офисе генпрокурора.

Дополнение

В Сумской областной военной администрации заявили, что по состоянию на 19 часов, один человек погиб и 13 получили травмы различной степени тяжести.

Развернут штаб ликвидации последствий авиационного удара врага. Пациенты пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия. Людям оказывается медицинская и психологическая помощь.

Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные)

 - добавляют в ОВА.

Напомним,

Как заявили в МВД в результате российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах погиб 1 человека, также и ранены. Из здания эвакуировали 147 человек, частично разрушены технический и 5-й этажи.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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