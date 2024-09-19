Удар по пансіонату в Сумах: кількість поранених зросла, один потерпілий помер в лікарні
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по пансіонату для людей похилого віку в Сумах загинула 1 людина, 12 поранені. З будівлі евакуювали 147 осіб, частково зруйновано технічний та 5-й поверхи.
Внаслідок російського удару по пансіонату для людей похилого віку у Сумах, загинула щонайменше одна людина. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, передає УНН.
Деталі
За словами голови ОВА, наразі триває евакуація закладу - для медиків та пацієнтів вже знайшли нове приміщення. Він також уточнив, що в пансіонаті перебували 211 людей.
На цей час, на жаль, загинула одна людина і дев'ять поранено. Працюють всі служби - ДСНС, поліція, "швидка". Тобто надається повна допомога цим людям
Він зазначив, що потерпілі перебувають у важкому стані, загиблий - помер в лікарні від отриманих травм.
Також на місці інциденту вже розгорнули оперативний штаб, де всім потерпілим надається допомога.
Доповнення
Тим часом у МВС надали оновлені дані щодо удару по Сумах. Як заявили правоохоронці, вже відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.
З будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає. Частково зруйнований технічний та 5-й поверхи будівлі
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що війська рф влучили будівлю Сумського геріатричного пансіонату. У закладі проводять евакуацію. Також в ОВА повідомили про поранених внаслідок атаки.