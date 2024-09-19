Удар по пансионату в Сумах: количество раненых возросло, один пострадавший скончался в больнице
Киев • УНН
В результате российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах погиб 1 человек, 12 ранены. Из здания эвакуировали 147 человек, частично разрушены технический и 5-й этажи.
В результате российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах, погиб по меньшей мере один человек. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, сейчас продолжается эвакуация заведения - для медиков и пациентов уже нашли новое помещение. Он также уточнил, что в пансионате находились 211 человек.
На данный момент, к сожалению, погиб один человек и девять ранены. Работают все службы - ГСЧС, полиция, "скорая". То есть оказывается полная помощь этим людям
Он отметил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, погибший - умер в больнице от полученных травм.
Также на месте инцидента уже развернули оперативный штаб, где всем пострадавшим оказывается помощь.
Дополнение
Тем временем в МВД предоставили обновленные данные по удару по Сумах. Как заявили правоохранители, уже известно о 12 пострадавших и одном погибшем.
Из здания эвакуировали 147 человек. Людей под завалами нет. Частично разрушен технический и 5-й этажи здания
Напомним
Ранее УНН писал, что войска рф попали здание Сумского гериатрического пансионата. В заведении проводят эвакуацию. Также в ОВА сообщили о раненых в результате атаки.