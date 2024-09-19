Удар по пансионату в Сумах: количество раненых возросло, один пострадавший скончался в больнице

В результате российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах, погиб по меньшей мере один человек. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, сейчас продолжается эвакуация заведения - для медиков и пациентов уже нашли новое помещение. Он также уточнил, что в пансионате находились 211 человек.

На данный момент, к сожалению, погиб один человек и девять ранены. Работают все службы - ГСЧС, полиция, "скорая". То есть оказывается полная помощь этим людям