росія вдарила по пансіонату для людей похилого віку у Сумах: є поранені
Київ • УНН
Російські війська атакували медичний пансіонат у Сумах, де проживало понад 200 літніх людей. Є поранені, частина з яких у тяжкому стані, проводиться евакуація.
У четвер, 19 вересня російська війська вдарили по Сумах. окупанти влучили у медичний пансіонат, де проживало декілька сотень людей похилого віку. Наразі відомо про поранених, частина з яких - у тяжкому стані. про це заявив керівник ОВА Володимир Артюх, передає Суспільне, пише УНН.
Деталі
19 вересня у будівлю Сумського геріатричного пансіонату влучила російська керована авіабомба. Тут проживала 221 людина похилого віку. Нині проводиться евакуація.
Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Загиблих немає
Працівники медзакладу додають, що на 5 поверсі перебували 24 підопічні. Основний удар стався на верхні поверхи закладу.
Нагадаємо
Близько 16:00 УНН повідомляв, що в Сумах зафіксовано два вибухи. Тоді ж Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.