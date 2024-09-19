У Сумах пролунали два вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано два вибухи. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
У Сумах пролунали два вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - йдеться у повідомленні.
Моніторингові Telegram-канали повідомили, що Суми атакували КАБами.
Міська та обласна влада наразі інформацію не коментували.
рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17.09.24, 08:59 • 34578 переглядiв