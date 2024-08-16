В Сумах прогремели два взрыва -СМИ
Киев • УНН
Два взрыва было слышно в городе Сумы. Подробная информация о причинах и последствиях взрывов пока отсутствует.
В Сумах прогремели еще два взрыва, передает УНН со ссылкой на «Суспільне».
Детали
В Сумах было слышно два взрыва, сообщают корреспонденты «Суспільного».
В области и городе объявлена воздушная тревога.
Отметим, что в Воздушных Силах об опасности не предупредили.
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