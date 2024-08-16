В Сумах прогремели два взрыва -СМИ

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления 8 минут назад • 2839 просмотра

Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз 19 минут назад • 3964 просмотра

Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль час назад • 12306 просмотра

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль час назад • 28213 просмотра