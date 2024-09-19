россия ударила по пансионату для пожилых людей в Сумах: есть раненые

В четверг, 19 сентября российские войска ударили по Сумах. оккупанты попали в медицинский пансионат, где проживало несколько сотен пожилых людей. Известно о раненых, часть из которых - в тяжелом состоянии. об этом заявил руководитель ОВА Владимир Артюх, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали

19 сентября в здание Сумского гериатрического пансионата попала российская управляемая авиабомба. Здесь проживал 221 пожилой человек. Сейчас проводится эвакуация.

Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии их госпитализировали. Погибших нет - заявил Владимир Артюх.

Работники медучреждения добавляют, что на 5 этаже находились 24 подопечных. Основной удар пришелся на верхние этажи заведения.

Напомним,

Около 16:00 УНН сообщал, что в Сумах зафиксировано два взрыва. Тогда же Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.