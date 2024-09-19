Авіаудар рф по геріатричному пансіонату: у Сумах завершено рятувальні роботи
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС евакуювали 147 осіб з пошкодженої будівлі геріатричного пансіонату в Сумах після авіаудару. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще 13 осіб отримали поранення.
У Сумах рятувальники завершили роботи на місці авіаційного удару нанесеного ворогом по геріатричному пансіонату, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, з пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуйовано 147 осіб.
За оновленою інформацією 13 осіб травмовано. Загинула 70-ти літня жінка.
"Рятувальні роботи завершено", - йдеться у повідомленні.
Загинула людина, ще 13 поранено: Офіс генпрокурора відкрив провадження через удар рф по Сумах19.09.24, 19:33 • 26041 перегляд