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Авіаудар рф по геріатричному пансіонату: у Сумах завершено рятувальні роботи

Авіаудар рф по геріатричному пансіонату: у Сумах завершено рятувальні роботи

Київ • УНН

 • 27914 перегляди

Рятувальники ДСНС евакуювали 147 осіб з пошкодженої будівлі геріатричного пансіонату в Сумах після авіаудару. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще 13 осіб отримали поранення.

У Сумах рятувальники завершили роботи на місці авіаційного удару нанесеного ворогом по геріатричному пансіонату, передає УНН із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, з пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуйовано 147 осіб.

За оновленою інформацією 13 осіб травмовано. Загинула 70-ти літня жінка.

"Рятувальні роботи завершено", - йдеться у повідомленні.

Загинула людина, ще 13 поранено: Офіс генпрокурора відкрив провадження через удар рф по Сумах19.09.24, 19:33 • 26041 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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