Авиаудар рф по гериатрическому пансионату: в Сумах завершены спасательные работы

В Сумах спасатели завершили работы на месте авиационного удара нанесенного врагом по гериатрическому пансионату, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, из поврежденного здания сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек.

По обновленной информации 13 человек травмированы. Погибла 70-ти летняя женщина.

"Спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

Загинула людина, ще 13 поранено: Офіс генпрокурора відкрив провадження через удар рф по Сумах