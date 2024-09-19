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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиаудар рф по гериатрическому пансионату: в Сумах завершены спасательные работы

Авиаудар рф по гериатрическому пансионату: в Сумах завершены спасательные работы

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 18:32  •  8259 просмотра

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Спасатели ГСЧС эвакуировали 147 человек из поврежденного здания гериатрического пансионата в Сумах после авиаудара. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, еще 13 человек получили ранения.

В Сумах спасатели завершили работы на месте авиационного удара нанесенного врагом по гериатрическому пансионату, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, из поврежденного здания сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек.

По обновленной информации 13 человек травмированы. Погибла 70-ти летняя женщина.

"Спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

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