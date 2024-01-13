Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 220

Количество погибших во время серии мощных землетрясений, произошедших в Японии увеличилось до 220. Еще 24 человека считаются пропавшими без вести. Об этом свидетельствуют данные властей префектуры Исикава, пишет Japan Today, передает УНН.

Детали

Как сообщается, по состоянию на субботу, 13 января, подтверждена гибель 220 человек. Еще 24 человека остаются пропавшими без вести.

Завтра премьер-министр Фумио Кисида посетит пострадавшие от землетрясения районы префектуры Исикава. Он планирует встретиться с представителями местной власти и жителями, которые находятся в эвакуационных центрах, а также обменяется мнениями с представителями местной власти.

По данным правительства префектуры, более 20 000 человек остаются в эвакуационных убежищах спустя почти две недели после землетрясения.

Как сообщается, продолжается строительство временного жилья для людей, чьи дома были повреждены землетрясением.

Ранее УНН сообщал о 202 жертвах землетрясения в Японии.

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