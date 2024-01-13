Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 220
Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 220 человек, еще 24 пропали без вести.
Первый визит нового министра именно в Киев свидетельствует о важном месте Украины в приоритетах Франции - Кулеба
Первый визит министра иностранных дел Франции в Киев подчеркивает приоритетность Украины во внешней политике Франции.
Дефицита электричества нет, однако украинцев призывают экономить свет
В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, но Минэнерго призывает экономить в часы пик.
Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует в ближайшее время посетить Киев.
Польша во время утренней атаки рф по Украине поднимала в воздух самолеты
Польша поднимала в воздух свои самолеты для защиты своего воздушного пространства во время масштабной атаки рф на Украину.
Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский
Российские войска увеличили активность на Таврическом направлении и сконцентрировали усилия в Донецкой области. Украинские войска удерживают свои позиции, нанося противнику потери.
Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование
Российские обстрелы повредили тепловую электростанцию в Донецкой области.
Удары рф по Шостке на Сумщине: зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры
Российский ракетный обстрел Шостки повредил инфраструктуру и оставил 12 000 человек без отопления; одна женщина ранена.
Украине нужны штурмовые самолеты вроде американских А-10 - Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Сирский заявил, что Украине необходимо больше штурмовых самолетов, таких как американские А-10.
В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара
Во время пожара в мусорном контейнере киевской многоэтажки найдены два тела; причина пожара выясняется.