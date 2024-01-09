Кількість загиблих під час землетрусу в Японії зросла до 202
Київ • УНН
Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 202 людей; 120 зникли безвісти, тисячі людей чекають на порятунок в суворих умовах.
Кількість загиблих під час серії потужних землетрусів, що сталися в Японії збільшилося до 202. Про це свідчать дані влади префектури Ісікава, пише Japan Today, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, станом на вівторок, 9 січня, підтверджено загибель 202 людей. Ще 120 людей залишаються зниклими безвісти.
Наразі, через вісім днів після землетрусу, тисячі рятувальників намагаються розблокувати дороги і дістатися до майже 3500 людей, які застрягли в ізольованих громадах.
Станом на понеділок майже 30 000 людей заселились в приблизно 400 державних притулках, деякі з яких заповнені й не можуть забезпечити достатньою кількістю їжі, води та опалення.
Майже 60 000 домогосподарств були без водопроводу, а 15 600 – без електрики.
В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,809.01.24, 02:30 • 41196 переглядiв
Доповнення
Японія - одна з найбільш сейсмічно активних країн у світі, і з кінця 2020 року активність навколо Ното зростає.
За останні три роки тут сталося понад 500 землетрусів малої і середньої сили.