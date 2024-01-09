Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202
Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 202 человек; 120 пропали без вести, тысячи людей ждут спасения в суровых условиях.
В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба
В Харьковской области произошел взрыв управляемой авиабомбы возле энергетиков; никто не пострадал во время восстановительных работ в условиях обстрелов.
На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский
За 3 дня на Таврическом направлении взяли в плен около 30 вражеских солдат.
Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера -источник
Хакеры Blackjack, вероятно, связанные с СБУ, уничтожили 20 ТБ данных московского оператора M9com, что повлекло перебои в работе; они также осуществили утечку 10 ГБ данных.
Боятся наступления ВСУ: россияне усиливают оборону в оккупированном Крыму
российские войска в оккупированном Крыму усиливают оборонительные меры на фоне опасений относительно продвижения украинских войск.
Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине
Швеция внесет 50 млн. шведских крон в фонд НАТО для помощи Украине. Деньги пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.
На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить
Потребление электроэнергии в Украине достигло максимально высокого уровня на фоне резкого похолодания, и потребителей призывают экономить электричество, на фоне того, как продолжаются ремонтные работы после отключений, вызванных погодными условиями, которые затронули более 1000 населенных пунктов.
Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады
Парламентский комитет Украины одобрил законопроект о финансировании Канадой завершения строительства Музея Голодомора-геноцида, что является чрезвычайно важным по культурно-историческим причинам. Сумма финансирования составляет 15 миллионов канадских долларов.
"Мы его не находим": в ВС ВСУ не могут подтвердить информацию о якобы сбитии "шахеда" с реактивным двигателем
Представитель ВС ВС Украины Юрий Игнат заявил, что они не могут подтвердить сбитие нового беспилотника "шахед" с реактивным двигателем, поскольку не нашли доказательств.
Погодные условия: Гуменюк рассказала о причине отсутствия этой ночью атаки дронами
россия прекратила атаки беспилотников на Украину 9 января из-за плохой погоды, но продолжила обстрелы жилых районов.