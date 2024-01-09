Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202

Количество погибших во время серии мощных землетрясений, произошедших в Японии увеличилось до 202. Об этом свидетельствуют данные властей префектуры Исикава, пишет Japan Today, передает УНН.

Детали

Как сообщается, по состоянию на вторник, 9 января, подтверждена гибель 202 человек. Еще 120 человек остаются пропавшими без вести.

Сейчас, через восемь дней после землетрясения, тысячи спасателей пытаются разблокировать дороги и добраться до почти 3500 человек, которые застряли в изолированных общинах.

По состоянию на понедельник почти 30 000 человек заселились в примерно 400 государственных приютах, некоторые из которых заполнены и не могут обеспечить достаточным количеством пищи, воды и отопления.

Почти 60 000 домохозяйств были без водопровода, а 15 600 - без электричества.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Дополнение

Япония - одна из самых сейсмически активных стран в мире, и с конца 2020 года активность вокруг Ното растет.

За последние три года здесь произошло более 500 землетрясений малой и средней силы.