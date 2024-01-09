В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в районе острова Талауд в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

Детали

В связи с подземными толчками, по информации сейсмологов, объявлен повышенный риск возникновения цунами. Глубина очага составляла 91 км.

Землетрясение произошло в 171 км к юго-востоку от филиппинского города Генерал-Сантос, где проживают 679 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Контекст

1 января серия землетрясений произошла на северо-западе Японии. Эпицентр находился на полуострове Ното в префектуре Исикава. Магнитуду толчков оценили в 6-7 , самого мощного - в 7,6.

В результате стихийного бедствия погибли 168 человек. По данным на утро 8 января, еще 323 человека не вышли на связь, большинство пропавших без вести - жители города Вадзима.

В Японии произошло сильное землетрясение: объявлено предупреждение о цунами, высота которого может достичь 5 метров