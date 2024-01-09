В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,8
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 6,8 балів стався поблизу Талауда, Індонезія, що спричинило загрозу цунамі; про жертви поки що не повідомляється.
Землетрус магнітудою 6,8 зафіксували в районі острова Талауд в Індонезії. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
Деталі
У зв'язку із підземними поштовхами, за інформацією сейсмологів, оголошено підвищений ризик виникнення цунамі. Глибина вогнища становила 91 км.
Землетрус стався за 171 км на південний схід від філіппінського міста Генерал-Сантос, де мешкають 679 тис. осіб. Інформації про постраждалих та руйнування не було.
Контекст
1 січня серія землетрусів сталася на північному заході Японії. Епіцентр знаходився на півострові Ното у префектурі Ісікава. Магнітуду поштовхів оцінили у 6-7 , найпотужнішого – у 7,6.
Внаслідок стихійного лиха загинули 168 людей . За даними на ранок 8 січня, ще 323 особи не вийшли на зв'язок, більшість зниклих безвісти — мешканці міста Вадзима.
В Японії стався сильний землетрус: оголошено попередження про цунамі, висота якого може досягти 5 метрів01.01.24, 11:57 • 29004 перегляди