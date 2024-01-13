Кількість загиблих під час землетрусу в Японії зросла до 220
Київ • УНН
Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 220 осіб, ще 24 зникли безвісти.
Кількість загиблих під час серії потужних землетрусів, що сталися в Японії збільшилося до 220. Ще 24 людини вважаються зниклими безвісти. Про це свідчать дані влади префектури Ісікава, пише Japan Today, передає УНН.
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Як повідомляється, станом на суботу, 13 січня, підтверджено загибель 220 людей. Ще 24 людини залишаються зниклими безвісти.
Завтра прем'єр-міністр Фуміо Кісіда відвідає постраждалі від землетрусу райони префектури Ісікава. Він планує зустрітись з представниками місцевої влади та жителями, які перебувають в евакуаційних центрах, а також обміняється думками з представниками місцевої влади.
За даними уряду префектури, понад 20 000 людей залишаються в евакуаційних притулках через майже два тижні після землетрусу.
Як повідомляється, триває будівництво тимчасового житла для людей, чиї будинки були пошкоджені землетрусом.
Раніше УНН повідомляв про 202 жертви землетрусу в Японії.
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