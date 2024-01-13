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Кількість загиблих під час землетрусу в Японії зросла до 220

Кількість загиблих під час землетрусу в Японії зросла до 220

Київ • УНН

 • 33203 перегляди

Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 220 осіб, ще 24 зникли безвісти.

Кількість загиблих під час серії потужних землетрусів, що сталися в Японії збільшилося до 220. Ще 24 людини вважаються зниклими безвісти. Про це свідчать дані влади префектури Ісікава, пише Japan Today, передає УНН.

Деталі 

Як повідомляється, станом на суботу, 13 січня, підтверджено загибель 220 людей. Ще 24 людини залишаються зниклими безвісти. 

Завтра прем'єр-міністр Фуміо Кісіда відвідає постраждалі від землетрусу райони префектури Ісікава. Він планує зустрітись з представниками місцевої влади та жителями, які перебувають в евакуаційних центрах, а також обміняється думками з представниками місцевої влади.

За даними уряду префектури, понад 20 000 людей залишаються в евакуаційних притулках через майже  два тижні після землетрусу.

Як повідомляється, триває будівництво тимчасового житла для людей, чиї будинки були пошкоджені землетрусом. 

Раніше УНН повідомляв про 202 жертви землетрусу в Японії.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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