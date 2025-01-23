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Количество погибших в пожаре в отеле в Турции возросло до 79

Количество погибших в пожаре в отеле в Турции возросло до 79

Киев  •  УНН

 • 4009 просмотра

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В отеле Grand Kartal Otel на горнолыжном курорте Карталкая погибло 79 человек в результате масштабного пожара. 11 человек, включая руководство отеля, находятся под стражей, 51 человек пострадал.

В результате пожара в отеле Grand Kartal Otel, расположенном в горнолыжном курорте Карталкая (провинция Болу, Турция), погибли 79 человек.

Об этом сообщила прокуратура Болу, пишет УНН.

Экспертиза ДНК показала, что еще три человека погибли во время пожара в отеле. Таким образом, количество погибших в результате инцидента возросло до 79 человек

- сообщили в прокуратуре.

Пожар, который произошел 3 дня назад, разрушил отель до основания. По предварительному отчету о повреждениях, здание признано «серьезно поврежденным», и после завершения окончательных экспертиз будет решено, стоит ли его укреплять или сносить.

На месте трагедии продолжаются расследования. Сейчас под стражей находятся 11 человек, среди которых должностные лица местных органов власти и руководство отеля. По информации Министерства здравоохранения Турции, из 51 пострадавшего 39 уже выписаны из больниц, а 12 остаются на лечении.

Пожар, ставший крупнейшей трагедией в регионе, вызвал шквал критики из-за халатности в соблюдении противопожарных норм. В соцсетях сообщалось о неисправности сигнализации и постоянных перебоях с электроснабжением в гостинице.

Напомним,

Украинцев среди пострадавших во время пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции нет. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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