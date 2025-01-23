Кількість загиблих у пожежі в готелі в Туреччині зросла до 79

Унаслідок пожежі в готелі Grand Kartal Otel, що розташований у гірськолижному курорті Карталкая (провінція Болу, Туреччина), загинуло 79 осіб.

Про це повідомила прокуратура Болу, пише УНН.

Експертиза ДНК показала, що ще три людини загинули під час пожежі в готелі. Таким чином, кількість загиблих внаслідок інциденту зросла до 79 осіб - повідомили в прокуратурі.

Пожежа, яка сталася 3 дні тому, зруйнувала готель дощенту. За попереднім звітом про пошкодження, будівля визнана "серйозно пошкодженою", і після завершення остаточних експертиз буде вирішено, чи варто її укріплювати або зносити.

На місці трагедії тривають розслідування. Наразі під вартою перебувають 11 осіб, серед яких посадовці місцевих органів влади та керівництво готелю. За інформацією Міністерства охорони здоров’я Туреччини, з 51 постраждалого 39 вже виписані з лікарень, а 12 залишаються на лікуванні.

Пожежа, що стала найбільшою трагедією в регіоні, викликала шквал критики через недбалість у дотриманні протипожежних норм. У соцмережах повідомлялося про несправність сигналізації та постійні перебої з електропостачанням у готелі.

Нагадаємо

Українців серед постраждалих під час пожежі на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині немає.