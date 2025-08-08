Количество госпитализаций из-за COVID-19 в Киеве выросло в разы за месяц - Департамент здравоохранения
Киев • УНН
Количество госпитализаций из-за COVID-19 в Киеве выросло с 15 до 68 человек за месяц, 24 из них – дети. Пребывание в укрытиях повышает риск заражения, поэтому медики советуют носить маски.
За последний месяц количество госпитализаций из-за COVID-19 в столице выросло в разы. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то сейчас – 68, 24 из них – дети.
Понятно, что в больницы попадают те, течение болезни кого нельзя назвать легким и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и т.д. И хотя мы живем во время, когда в нашем сознании главное слово - "война", это не отменяет других угроз для здоровья
В ведомстве указывают, что на фоне все более жестких вражеских атак укрытие - это спасение, но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19.
И если вы сознательны и направляетесь в укрытия во время "тревог" (а сегодня это делают даже те, кто раньше пренебрегал таким советом) - позаботьтесь и о маске
Они также напоминают "простые, но действенные меры профилактики":
- не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах. Не ждите официальных распоряжений и решений - Ваше здоровье в первую очередь - Ваша зона ответственности;
- регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;
- оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.
Напомним
В Полтавской области обнаружили новый вариант коронавируса под названием XFG или Stratus. Он быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения болезни или большего количества смертей.
