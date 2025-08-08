Количество госпитализаций из-за COVID-19 в Киеве выросло в разы за месяц - Департамент здравоохранения

$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 5036 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 54915 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 51066 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 110495 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 110215 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 95585 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 145588 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74800 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47495 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46302 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.6м/с
78%
756мм
Популярные новости
Трамп выдвигает условие для встречи с путиным: согласие на встречу с Зеленским - СМИ7 августа, 16:14 • 3268 просмотра
Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростковPhoto7 августа, 16:29 • 4554 просмотра
Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу финансовой помощи Украине7 августа, 16:40 • 3008 просмотра
Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте7 августа, 16:51 • 17015 просмотра
Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: за Гайдая и командира части Нацгвардии внесли залог7 августа, 18:21 • 3668 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 54915 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 77212 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 97488 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 110495 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 110215 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Сельчук Байрактар
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Белый дом
Италия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 120636 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 138232 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 146790 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 137626 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 147834 просмотра
Актуальное
Шахед-136
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot

Количество госпитализаций из-за COVID-19 в Киеве выросло в разы за месяц - Департамент здравоохранения

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Количество госпитализаций из-за COVID-19 в Киеве выросло с 15 до 68 человек за месяц, 24 из них – дети. Пребывание в укрытиях повышает риск заражения, поэтому медики советуют носить маски.

Количество госпитализаций из-за COVID-19 в Киеве выросло в разы за месяц - Департамент здравоохранения

За последний месяц количество госпитализаций из-за COVID-19 в столице выросло в разы. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то сейчас – 68, 24 из них – дети.

Понятно, что в больницы попадают те, течение болезни кого нельзя назвать легким и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и т.д. И хотя мы живем во время, когда в нашем сознании главное слово - "война", это не отменяет других угроз для здоровья

- говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что на фоне все более жестких вражеских атак укрытие - это спасение, но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19.

И если вы сознательны и направляетесь в укрытия во время "тревог" (а сегодня это делают даже те, кто раньше пренебрегал таким советом) - позаботьтесь и о маске

- советуют медики.

Они также напоминают "простые, но действенные меры профилактики":

  • не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах. Не ждите официальных распоряжений и решений - Ваше здоровье в первую очередь - Ваша зона ответственности;
    • регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;
      • оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.

        Напомним

        В Полтавской области обнаружили новый вариант коронавируса под названием XFG или Stratus. Он быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения болезни или большего количества смертей.

        У COVID новый штамм Nimbus: врачи предупреждают об "очень болезненном" симптоме16.06.25, 17:03 • 4859 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        КиевЗдоровье
        Киев