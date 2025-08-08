Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла в рази за місяць - Департамент охорони здоров'я
Київ • УНН
Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла з 15 до 68 осіб за місяць, 24 з них – діти. Перебування в укриттях підвищує ризик зараження, тому медики радять носити маски.
За останній місяць кількість госпіталізацій через COVID-19 у столиці зросла в рази. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то на разі – 68, 24 з них – діти.
Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо. І хоча ми живемо у час, коли в нашій свідомості головне слово - "війна", це не скасовує інших загроз для здоров’я
У відомстві вказують, що на тлі дедалі жорсткіших ворожих атак укриття - це порятунок, але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19.
І якщо ви свідомі та прямуєте до укриттів під час "тривог" (а сьогодні це роблять навіть ті, хто раніше зневажав таку пораду) - подбайте й про маску
Вони також нагадують "прості, але дієві заходи профілактики":
- не забувайте про маску в закритих обмежених просторах. Не чекайте офіційних розпоряджень та рішень - Ваше здоровʼя в першу чергу - Ваша зона відповідальності;
- регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;
- залишайтесь вдома та звертайтесь до лікаря за перших симптомів.
Нагадаємо
У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей.
