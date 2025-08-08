Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла в рази за місяць - Департамент охорони здоров'я

$41.610.07
21:06 • 5484 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 55551 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 51350 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 110830 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 110512 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 95656 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 145660 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74815 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47511 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46310 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Вчинили теракт у Житомирі на замовлення рф: є загиблий і поранений, затримано двох підлітківPhoto7 серпня, 16:29 • 4778 перегляди
Зеленський обговорив з головою МВФ нову програму фінансової допомоги Україні7 серпня, 16:40 • 3222 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 7 серпня, 16:51 • 17128 перегляди
Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі російської нафти через тиск Трампа - ЗМІ7 серпня, 17:08 • 2946 перегляди
Корупція при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: за Гайдая та командира частини Нацгвардії внесли заставу7 серпня, 18:21 • 3924 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 55549 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 77324 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 97582 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 110829 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 110511 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Сельчук Байрактар
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Білий дім
Італія
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 120693 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 138276 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 146832 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 137666 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 147873 перегляди
Шахед-136
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Brent
MIM-104 Patriot

Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла в рази за місяць - Департамент охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла з 15 до 68 осіб за місяць, 24 з них – діти. Перебування в укриттях підвищує ризик зараження, тому медики радять носити маски.

Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла в рази за місяць - Департамент охорони здоров'я

За останній місяць кількість госпіталізацій через COVID-19 у столиці зросла в рази. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то на разі – 68, 24 з них – діти.

Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо. І хоча ми живемо у час, коли в нашій свідомості головне слово - "війна", це не скасовує інших загроз для здоров’я

- йдеться у повідомленні.

У відомстві вказують, що на тлі дедалі жорсткіших ворожих атак укриття - це порятунок, але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19.

І якщо ви свідомі та прямуєте до укриттів під час "тривог" (а сьогодні це роблять навіть ті, хто раніше зневажав таку пораду) - подбайте й про маску

- радять медики.

Вони також нагадують "прості, але дієві заходи профілактики":

  • не забувайте про маску в закритих обмежених просторах. Не чекайте офіційних розпоряджень та рішень - Ваше здоровʼя в першу чергу - Ваша зона відповідальності;
    • регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;
      • залишайтесь вдома та звертайтесь до лікаря за перших симптомів.

        Нагадаємо

        У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей.

        Вадим Хлюдзинський

