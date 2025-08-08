Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла в рази за місяць - Департамент охорони здоров'я

За останній місяць кількість госпіталізацій через COVID-19 у столиці зросла в рази. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва, інформує УНН.

Зазначається, що якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то на разі – 68, 24 з них – діти.

Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо. І хоча ми живемо у час, коли в нашій свідомості головне слово - "війна", це не скасовує інших загроз для здоров’я