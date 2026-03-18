Количество долгов в Украине превысило 9,5 миллионов за год - инфографика

По состоянию на начало марта 2026 года в Украине в Едином реестре должников насчитывалось более 9,5 млн долгов. За последний год Реестр вырос на 514 360 новых долгов (+6%). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Больше всего долгов в реестре появилось из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения – более 2 млн производств (21%). Еще 20% составляют другие административные правонарушения, не связанные с безопасностью дорожного движения – 1,93 млн случаев.

В то же время больше всего за год (+63%) увеличилось количество производств по специальной конфискации – с 1 049 до 1 709. Также заметно возросло количество производств по обращению взыскания на имущество, определенное исполнительным документом – с 17 173 до 23 548 (+37%).

Больше всего долгов традиционно приходится на Днепропетровскую область, где насчитывается 1 052 990 производств, или около 11% от всех долгов в Реестре. Далее следуют Харьковская область – 675 207 производств (7%), Киев – 667 215 (7%), Одесская область – 585 193 (6%) и Донецкая область – 526 300 (6%).

Подавляющее большинство долгов в Реестре приходится на мужчин – 7,1 млн производств (74% всех записей). На женщин – 2 441 015 производств, что составляет 26%. В то же время на одного человека может приходиться несколько исполнительных производств.

