Как урегулировать долги при банкротстве физлиц - разъяснение Минюста

В Украине растет число людей, пользующихся процедурой несостоятельности. В прошлом году местные хозяйственные суды открыли 1371 дело о банкротстве физических лиц. Для сравнения, в 2024 году таких дел было 962. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

В ведомстве также рассказали, как законно можно урегулировать долги путем процедуры банкротства физического лица. Данная процедура предусмотрена законодательством и дает возможность человеку официально урегулировать долги, если он больше не может выполнять свои денежные обязательства.

Цель данной процедуры - помочь восстановить платежеспособность должника и обеспечить баланс между его интересами и требованиями кредиторов.

Действующее законодательство предусматривает две основные процедуры по делу о несостоятельности:

реструктуризация долгов - согласование плана погашения или частичного списания обязательств;

погашение долгов - удовлетворение требований кредиторов за счет реализации имущества должника.

