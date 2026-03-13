$44.160.1950.960.02
Как урегулировать долги при банкротстве физлиц - разъяснение Минюста

Киев • УНН

 • 664 просмотра

В прошлом году суды открыли 1371 дело о неплатежеспособности граждан против 962 годом ранее. Минюст предлагает реструктуризацию или погашение долгов.

Как урегулировать долги при банкротстве физлиц - разъяснение Минюста

В Украине растет число людей, пользующихся процедурой несостоятельности. В прошлом году местные хозяйственные суды открыли 1371 дело о банкротстве физических лиц. Для сравнения, в 2024 году таких дел было 962. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

В ведомстве также рассказали, как законно можно урегулировать долги путем процедуры банкротства физического лица. Данная процедура предусмотрена законодательством и дает возможность человеку официально урегулировать долги, если он больше не может выполнять свои денежные обязательства.

Цель данной процедуры - помочь восстановить платежеспособность должника и обеспечить баланс между его интересами и требованиями кредиторов.

Действующее законодательство предусматривает две основные процедуры по делу о несостоятельности:

  • реструктуризация долгов - согласование плана погашения или частичного списания обязательств;
    • погашение долгов - удовлетворение требований кредиторов за счет реализации имущества должника.

      Напомним

      В 2025 году 8345 украинских компаний сменили юридические адреса, что почти равно прошлогоднему показателю и на 10% меньше, чем в 2021 году.

      Евгений Устименко

      ОбществоЭкономика
      Гражданский кодекс Украины
      Министерство юстиции Украины
      Украина