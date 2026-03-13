$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 20069 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 52162 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 48028 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 71563 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 38437 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 25510 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20664 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23686 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40437 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50368 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Графіки відключень електроенергії
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 41355 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 36746 перегляди
Як врегулювати борги при банкрутстві фізосіб - роз'яснення Мін'юсту

Київ • УНН

 • 1802 перегляди

Минулого року суди відкрили 1371 справу про неплатоспроможність громадян проти 962 роком раніше. Мін'юст пропонує реструктуризацію або погашення боргів.

Як врегулювати борги при банкрутстві фізосіб - роз'яснення Мін'юсту

В Україні зростає кількість людей, які користуються процедурою неплатоспроможності. Минулого року місцеві господарські суди відкрили 1371 справу про банкрутство фізичних осіб. Для порівняння, у 2024 році таких справ було 962. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

У відомстві також розповіли, як законно можна врегулювати борги шляхом процедури банкрутства фізичної особи. Дана процедура передбачена законодавством і дає можливість людині офіційно врегулювати борги, якщо вона більше не може виконувати свої грошові зобов’язання.

Мета даної процедури - допомогти відновити платоспроможність боржника та забезпечити баланс між його інтересами і вимогами кредиторів.

Чинне законодавство передбачає дві основні процедури у справі про неплатоспроможність:

  • реструктуризацію боргів - погодження плану погашення або часткового списання зобов’язань;
    • погашення боргів - задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна боржника.

      Нагадаємо

      У 2025 році 8345 українських компаній змінили юридичні адреси, що майже дорівнює минулорічному показнику та на 10% менше, ніж у 2021 році.

      Євген Устименко

      СуспільствоЕкономіка
      Цивільний кодекс України
      Міністерство юстиції України
      Україна