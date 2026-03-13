Як врегулювати борги при банкрутстві фізосіб - роз'яснення Мін'юсту

В Україні зростає кількість людей, які користуються процедурою неплатоспроможності. Минулого року місцеві господарські суди відкрили 1371 справу про банкрутство фізичних осіб. Для порівняння, у 2024 році таких справ було 962. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

У відомстві також розповіли, як законно можна врегулювати борги шляхом процедури банкрутства фізичної особи. Дана процедура передбачена законодавством і дає можливість людині офіційно врегулювати борги, якщо вона більше не може виконувати свої грошові зобов’язання.

Мета даної процедури - допомогти відновити платоспроможність боржника та забезпечити баланс між його інтересами і вимогами кредиторів.

Чинне законодавство передбачає дві основні процедури у справі про неплатоспроможність:

реструктуризацію боргів - погодження плану погашення або часткового списання зобов’язань;

погашення боргів - задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна боржника.

Нагадаємо

У 2025 році 8345 українських компаній змінили юридичні адреси, що майже дорівнює минулорічному показнику та на 10% менше, ніж у 2021 році.