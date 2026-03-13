Як врегулювати борги при банкрутстві фізосіб - роз'яснення Мін'юсту
Минулого року суди відкрили 1371 справу про неплатоспроможність громадян проти 962 роком раніше. Мін'юст пропонує реструктуризацію або погашення боргів.
В Україні зростає кількість людей, які користуються процедурою неплатоспроможності. Минулого року місцеві господарські суди відкрили 1371 справу про банкрутство фізичних осіб. Для порівняння, у 2024 році таких справ було 962. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.
У відомстві також розповіли, як законно можна врегулювати борги шляхом процедури банкрутства фізичної особи. Дана процедура передбачена законодавством і дає можливість людині офіційно врегулювати борги, якщо вона більше не може виконувати свої грошові зобов’язання.
Мета даної процедури - допомогти відновити платоспроможність боржника та забезпечити баланс між його інтересами і вимогами кредиторів.
Чинне законодавство передбачає дві основні процедури у справі про неплатоспроможність:
- реструктуризацію боргів - погодження плану погашення
або часткового списання зобов’язань;
- погашення боргів - задоволення вимог кредиторів за
рахунок реалізації майна боржника.
