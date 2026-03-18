Кількість боргів в Україні перевищила 9,5 мільйонів за рік - інфографіка

Станом на початок березня 2026 року в Україні у Єдиному реєстрі боржників нарахували понад 9,5 млн боргів. За останній рік Реєстр зріс на 514 360 нових боргів (+6%). Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху - понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху - 1,93 млн випадків.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації - з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом - з 17 173 до 23 548 (+37%).

Найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень, або близько 11% від усіх боргів у Реєстрі. Далі йдуть Харківська область - 675 207 проваджень (7%), Київ - 667 215 (7%), Одеська область - 585 193 (6%) та Донецька область - 526 300 (6%).

Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків - 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок - 2 441 015 проваджень, що становить 26%. Водночас на одну особу може припадати кілька виконавчих проваджень.

