Коалиция за возвращение украинских детей проведет встречу высокого уровня 11 мая в Брюсселе - МИД

В Брюсселе 11 мая состоится встреча высокого уровня Коалиции за возвращение украинских детей, посвященная противодействию незаконному перемещению детей россией. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в сети Х, передает УНН.

Детали

Глава МИД подчеркнул, что незаконная депортация и насильственное перемещение украинских детей россией является одним из самых ужасных преступлений этой войны.

Мы работаем с международным сообществом, чтобы воссоединить детей с их семьями и привлечь виновных в этом преступлении к ответственности. 11 мая в Брюсселе Украина, Канада и ЕС организуют встречу высокого уровня Международной коалиции по возвращению украинских детей для продвижения этих важных усилий - сообщил Сибига.

В МИД Украины призвали "все государства, международные организации и неправительственные организации объединить усилия для этих важных усилий, чтобы обеспечить безопасное возвращение украинских детей и привлечение к ответственности за преступления россии".

