Коалиция дронов для Украины может расшириться до 20 участников - Шмыгаль
Киев • УНН
Коалиция дронов для Украины может расшириться до 20 участников, в частности, присоединиться планируют Бельгия и Турция. Участники обязались выделить 2,75 млрд евро.
Коалиция дронов для Украины может расшириться за счет двух новых участников - до 20, сообщил на заседании правительства в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Еще одно усиление - это потенциальное расширение коалиции дронов до 20-ти участников. Намерение присоединиться объявили Бельгия и Турция
С его слов, участники коалиции обязались в этом году направить Украине 2,75 млрд евро.
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Также Премьер напомнил, что под лидерством Финляндии была создана новая коалиция укрытий гражданской защиты. "Ожидаем, что другие государства к ней активно будут присоединяться. Благодаря коалиции планируем привлечь до 14 млрд евро на развитие укрытий", - отметил Шмыгаль.
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