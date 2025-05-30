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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

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Financial Times

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Коалиция дронов для Украины может расшириться до 20 участников - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Коалиция дронов для Украины может расшириться до 20 участников, в частности, присоединиться планируют Бельгия и Турция. Участники обязались выделить 2,75 млрд евро.

Коалиция дронов для Украины может расшириться до 20 участников - Шмыгаль

Коалиция дронов для Украины может расшириться за счет двух новых участников - до 20, сообщил на заседании правительства в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Еще одно усиление - это потенциальное расширение коалиции дронов до 20-ти участников. Намерение присоединиться объявили Бельгия и Турция

- сказал Шмыгаль.

С его слов, участники коалиции обязались в этом году направить Украине 2,75 млрд евро. 

Турция и Бельгия присоединятся к коалиции дронов для Украины28.05.25, 23:20 • 28167 просмотров

Также Премьер напомнил, что под лидерством Финляндии была создана новая коалиция укрытий гражданской защиты. "Ожидаем, что другие государства к ней активно будут присоединяться. Благодаря коалиции планируем привлечь до 14 млрд евро на развитие укрытий", - отметил Шмыгаль.

Украина и Финляндия начинают Коалицию укрытий: что нужно знать28.05.25, 19:52 • 2718 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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