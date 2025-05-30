Коалиция дронов для Украины может расшириться до 20 участников - Шмыгаль

Коалиция дронов для Украины может расшириться за счет двух новых участников - до 20, сообщил на заседании правительства в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Еще одно усиление - это потенциальное расширение коалиции дронов до 20-ти участников. Намерение присоединиться объявили Бельгия и Турция - сказал Шмыгаль.

С его слов, участники коалиции обязались в этом году направить Украине 2,75 млрд евро.

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Также Премьер напомнил, что под лидерством Финляндии была создана новая коалиция укрытий гражданской защиты. "Ожидаем, что другие государства к ней активно будут присоединяться. Благодаря коалиции планируем привлечь до 14 млрд евро на развитие укрытий", - отметил Шмыгаль.

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