Коаліція дронів для України може розширитися до 20 учасників - Шмигаль
Київ • УНН
Коаліція дронів для України може розширитися до 20 учасників, зокрема, приєднатися планують Бельгія та Туреччина. Учасники зобов’язалися виділити 2,75 млрд євро.
Коаліція дронів для України може розширитися за рахунок двох нових учасників - загалом до 20, повідомив на засіданні уряду у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Ще одне посилення - це потенційне розширення коаліції дронів до 20-ти учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина
З його слів, учасники коаліції зобов’язалися цього року спрямувати Україні 2,75 млрд євро.
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Також Прем'єр нагадав, що за лідерства Фінляндії була створена нова коаліція укриттів цивільного захисту. "Очікуємо, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції плануємо залучити до 14 млрд євро на розбудову укриттів", - зазначив Шмигаль.
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