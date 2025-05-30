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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
Ексклюзив
11:54 • 3520 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Коаліція дронів для України може розширитися до 20 учасників - Шмигаль

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Коаліція дронів для України може розширитися до 20 учасників, зокрема, приєднатися планують Бельгія та Туреччина. Учасники зобов’язалися виділити 2,75 млрд євро.

Коаліція дронів для України може розширитися до 20 учасників - Шмигаль

Коаліція дронів для України може розширитися за рахунок двох нових учасників - загалом до 20, повідомив на засіданні уряду у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Ще одне посилення - це потенційне розширення коаліції дронів до 20-ти учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина

- сказав Шмигаль.

З його слів, учасники коаліції зобов’язалися цього року спрямувати Україні 2,75 млрд євро. 

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Також Прем'єр нагадав, що за лідерства Фінляндії була створена нова коаліція укриттів цивільного захисту. "Очікуємо, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції плануємо залучити до 14 млрд євро на розбудову укриттів", - зазначив Шмигаль.

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів: що треба занти28.05.25, 19:52 • 2718 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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