Коаліція дронів для України може розширитися до 20 учасників - Шмигаль

Коаліція дронів для України може розширитися за рахунок двох нових учасників - загалом до 20, повідомив на засіданні уряду у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Ще одне посилення - це потенційне розширення коаліції дронів до 20-ти учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина