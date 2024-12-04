"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

В Украине начал работу так называемый "Клуб белого бизнеса" - инициатива председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Этот проект уже вызвал шквал критики среди экспертов, бизнес-сообщества и политиков. Причина очевидна: по замыслу, только отдельные компании могут получить статус "белых" и соответствующие льготы, что прямо противоречит Конституции, принципам рыночной экономики и создает поле для коррупции, пишет УНН.

Для "клуба белого бизнеса" был создан отдельный сайт, на котором указано, что первый перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будет обнародован уже 19 декабря. Однако кое-кто из предпринимателей уже столкнулся с проблемами и не попал в "клуб избранных".

Как отмечает член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, внедрение этой инициативы Гетманцева дискриминирует бизнес. Кроме того, по мнению экономиста, это дает возможности для разделения предпринимателей на политически неугодных, и тех, которые устраивают власть.

"Это дискриминация, это дискреция и это нарушение Конституции. По Конституции - все равны перед законом. Этот закон создает условия, по которым кто-то имеет преференции и модель, по которой определяется – должна ли компания попасть в "клуб белого бизнеса" или нет - они определяют себе там лучшие показатели, чем средние по рынку. Но ведь это рынок, это свободная экономика - кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, и сама по себе идея - она антиконституционная", - отметил Амелин в комментарии УНН.

Он также отмечает, что такие инициативы разрушают экономическую свободу и отпугивают западных инвесторов. Ведь ни в одной стране мира, по его словам, нет такого клуба избранных.

"Само по себе существование в Украине такого закона - порочит свободную экономику и в целом украинский инвестиционный климат... Западные компании, которые могут выбирать, в какой стране работать, - эти вещи видят, и не хотят сюда идти. Я напоминаю, что Украина занимает 150 место в рейтинге экономических свобод, и эти "клубы" - это какая-то одобренная коррупция. Чтобы попасть в этот "клуб" будут брать какие-то там взятки? И надо еще доказать, что ты должен туда попасть. Не надо туда даже идти!" - подчеркнул Амелин.

По его мнению, бизнес-ассоциациям стоит обратиться в суд, чтобы отменить закон, которым введен "Клуб белого бизнеса" и к этому процессу следовало бы привлечь посольства стран, которые оказывают Украине финансовую поддержку.

Коррупционный и дискриминационный характер

Особое возмущение вызывает то, кто будет определять, какие компании попадут в "Клуб белого бизнеса". Эту задачу поручили и.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгению Сокуру - бывшему помощнику Гетманцева. В бизнес-кругах его называют правой рукой нардепа, ведь, как утверждается, именно через него Гетманцев влияет на политику в налоговой.

Сокур ранее уже попадал в скандалы из-за обвинений в злоупотреблении властью и внесении недостоверных данных в декларации.

Например, против него расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Кроме того, НАПК проводит мониторинг образа жизни Евгения Сокура. По данным УНН, он внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Ранее Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли общий быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях.

Привлечение чиновника с сомнительной репутацией еще больше подрывает доверие к инициативе Гетманцева. Выглядит так, будто создается закрытый клуб для "избранных", где право на льготы и преференции получит только бизнес, лояльный к власти. А определяют, кто попадет в списки Гетманцев и его верный ставленник Сокур.

Ненужная инициатива

По мнению члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, создание "Клуба белого бизнеса" не имеет никакого экономического смысла, ведь в Украине уже действует Офис крупных налогоплательщиков.

"Разделение еще на какие-то категории среди всех налогоплательщиков с высокой налоговой нагрузкой, которое назвали "Клуб белого бизнеса" и других, не понятно каких, - это абсолютно неправильный шаг. Ведь разные виды бизнеса имеют разную рентабельность, и поэтому могут иметь разную налоговую нагрузку. Уравнивать по кому-то каким-то образом нельзя. Потому что у каждого есть свои условия, свои заказчики, свои возможности. Кто-то выполняет государственный заказ, кто-то работает исключительно на рынке, а если еще и рынок узкий - то кто-то может работать исключительно на экспорт, а может кто-то только ищет рынки. Как можно говорить о том, чтобы мерить среднюю нагрузку и по этому равнять плательщиков? Тем более, что продолжает существовать Офис крупных плательщиков и другой необходимости просто нет", - отметила Южанина в комментарии УНН.

По ее словам, критерии, по которым определяют, кто попадет в "Клуб", уже вызывают вопросы, в частности среди аграриев.

"Уже у аграриев не складывается с критериями, чтобы попасть в Клуб белого бизнеса. Тогда для кого он?"- указала Нина Южанина.

Она убеждена, что в будущем это нововведение в Украине не приживется.

Стоит отметить, что создание "Клуба белого бизнеса" - это тревожный сигнал для всех, кто верит в свободную экономику и равенство перед законом. Если позволить этой инициативе существовать, это станет опасным прецедентом, который подорвет доверие к государству как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект председателя налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "Клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических заключениях было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Кроме того создание "клуба белого бизнеса" в Украине стало первой за долгое время антиреформой.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.