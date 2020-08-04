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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26467 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101324 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106205 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110453 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131092 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102004 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

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"Киевскому террористу" сообщено о подозрении

"Киевскому террористу" сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве сообщили о подозрении в совершении террористического акта гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"За процессуального руководства прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Как сообщалось, операция по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.

Напомним, в МВДе прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов.

Как сообщалось ранее в УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" человек угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.

Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, сдетонирует взрывчатка в его рюкзаке.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: человек постил в Facebook призывы к убийству "неверных" .

В Киеве была введена спецоперация, которой руководила СБУ. В конце концов мужчину захватили живым, взрыва не произошло.

По факту теракта открыто уголовное производство.

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