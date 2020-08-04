"Киевскому террористу" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве сообщили о подозрении в совершении террористического акта гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"За процессуального руководства прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.
Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.
Как сообщалось, операция по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.
Напомним, в МВДе прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов.
Как сообщалось ранее в УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" человек угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.
Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, сдетонирует взрывчатка в его рюкзаке.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.
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В Киеве была введена спецоперация, которой руководила СБУ. В конце концов мужчину захватили живым, взрыва не произошло.
По факту теракта открыто уголовное производство.