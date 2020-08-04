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"Київському терористу" повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Києві повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання скеровано на розгляд до Печерського районного суду столиці.

Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.

Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно

Нагадаємо, у МВС прокоментували зв'язок "київського" та "луцького" терористів.

Як повідомлялося раніше в УНН, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.

Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: чоловік постив у Facebook заклики до вбивства “невірних”.

У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.

За фактом теракту відкрито кримінальне провадження.

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