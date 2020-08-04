"Київському терористу" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Києві повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання скеровано на розгляд до Печерського районного суду столиці.
Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.
Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.
Нагадаємо, у МВС прокоментували зв'язок "київського" та "луцького" терористів.
Як повідомлялося раніше в УНН, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.
Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.
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У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.
За фактом теракту відкрито кримінальне провадження.