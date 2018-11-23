Киевлян предупредили об аварийном отключении воды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Восемь улиц столицы останутся без холодной воды в течение суток из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба АО “АК “Киевводоканал” на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Диспетчерская служба Киевводоканала 1581 информирует. По состоянию на 10:00 пятницы, 23 ноября, аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской”, — говорится в сообщении.
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Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
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- пр-т. Победы, 23А;
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- ул. Большая Васильковская, 134;
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- ул. Данила Щербакивского, 57;
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- ул. Шепетовская (частные дома);
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- ул. Шевченко, 149 — 193;
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- ул. Владимира Покотило, 1, 3;
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- пр-т. Леся Курбаса, 5Б;
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- ул. Борщаговская, 126.
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Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Приносим извинения за временные неудобства.
Напомним, киевлянам в ноябре придут платежки с ошибкой. Также следует отметить, что жителям столицы повысили тарифы на холодную воду.