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Киянам підвищили тарифи на холодну воду

Киянам підвищили тарифи на холодну воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кияни отримають за жовтень нові рахунки із підвищеними на 17,23% тарифами на холодну воду. Про це повідомила прес-служба ПрАТ АК “Київводоканал”, передає УНН.

“Шановні споживачі! Із 14 жовтня 2018 року, відповідно до Постанови НКРЕКП № 1169, для „Київводоканалу“ встановлені нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та відведення холодної та гарячої води”, — йдеться у повідомленні.

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— Централізоване постачання холодної води — 10,092 грн з ПДВ за 1 куб.м.;

— Централізоване водовідведення — 9,504 грн з ПДВ за 1 куб.м.

Отже, під час нарахувань за усі три послуги (постачання холодної води та відведення холодної й гарячої води) враховано 2 тарифи.

З 01.10.18 — 13.10.18:

— Централізоване постачання та відведення холодної води (загальний) — 16,716 грн/1 куб. м.

— Централізоване водовідведення — 7,936 грн/1 куб. м.

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14.10.18 — 31.10.18:

— Централізоване постачання та відведення холодної води (загальний) — 19,596/1 куб. м.

— Централізоване водовідведення — 9,504/1 куб. м.

Нагадаємо, 23 червня тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (із використанням внутрішньобудинкових систем) становив 16,716 грн (у т. ч. ПДВ 2,786 грн).

Аби уникнути плутанини під час розрахунків за 2-ма тарифами, у платіжці буде вказана розрахункова вартість послуг за жовтень 2018 року — тобто середнє арифметичне тарифу, що діяв до 13.10.18 та тарифу, який почався з 14.10.18.

Отже, ціна складає:

— Централізоване постачання та відведення холодної води в жовтні — 18,377 грн/1 куб. м.

— Централізоване постачання холодної води в жовтні — 9,543 грн/1 куб. м.

— Централізоване відведення гарячої води в жовтні — 8,845 грн/1 куб. м.

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Перерахунок буде проведений автоматично білінговою системою. Інформація про тарифи буде розміщена у повідомленні на оплату послуг. Для розрахунків починаючи з листопада 2018 року застосовуватимуть тарифи, затверджені постановами НКРЕКП.

Нагадаємо, тарифи на водопостачання у вересні зросли майже на 13%. 24 вересня киян попередили про зростання тарифів на воду на понад 17%. 4 вересня НКРЕКП змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для низки водоканалів по всій країні. У середньому тарифи зростуть на понад 12% (без ПДВ).

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м., що позначиться на 16%-му зростанні комунальних тарифів нинішньої зими.

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Зазначимо, що перше підвищення тарифів на теплову енергію на 40% відбулось з 1 липня 2014 року. Тоді вартість 1 Гкал піднялася з 248,65 грн/Гкал до 295,17 грн/Гкал. Наступне підвищення до 537,2 грн/Гкал відбулось у 2015 році. Утричі тарифи підвищились у липні 2016 року — до 1414,45 грн/Гкал.

У цілому в Україні з 2014 по 2017 рік вартість теплопостачання для побутових споживачів зросла майже вчетверо — з 375,3 до 1414,45 грн за 1 Гкал, знизившись у 2018 році до 1355,83 грн/Гкал.

Примітно, що з серпня 2010 року по 2014 рік комунальні тарифи в Україні не підвищувались.

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