Названі нові тарифи на київську воду у гривнях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) оголосила нові тарифи для “Київводоканалу” у гривнях. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868” щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік. Постанови наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті “Урядовий кур’єр”", — йдеться у повідомленні.
Таким чином, НКРЕКП встановила на 2018 рік для ПрАТ “АК “Київводоканал” наступні тарифи:
тариф на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 15,78 грн (у т. ч. ПДВ 2,63 грн) за 1 куб. м, із них:
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- 8,292 грн (у т. ч. ПДВ 1,382 грн) за 1 куб. м водопостачання;
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- 7,488 грн (у т. ч. ПДВ 1,248 грн) за 1 куб. м водовідведення;
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тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (із використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 16,716 грн (у т. ч. ПДВ 2,786 грн), із них:
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- 8,784 грн (у т. ч. ПДВ 1,464 грн) за 1 куб. м водопостачання;
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- 7,932 грн (у т. ч. ПДВ 1,322 грн) за 1 куб. м водовідведення.
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Раніше УНН повідомляв, наскільки підвищаться тарифи на воду для киян у відсотках.
Нагадаємо, 14 червня НКРЕКП оголосила нові тарифи на тепло і світло у Києві.