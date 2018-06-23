Названы новые тарифы на киевскую воду в гривнях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) объявила новые тарифы для “Киевводоканала” в гривнах. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.
“О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 ноября 2015 года № 2868” по установлению тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год. Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании — газете “Урядовый курьер”“, — говорится в сообщении.
Таким образом, НКРЭКУ установила на 2018 год для АО “АК”Киевводоканал" следующие тарифы:
тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 15,78 грн (в т. ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:
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- 8,292 грн (в т. Ч. НДС 1,382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
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- 7,488 грн (в т. Ч. НДС 1,248 грн) за 1 куб. м водоотводу;
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тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2,786 грн), из них:
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- 8,784 грн (в т. Ч. НДС 1,464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
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- 7,932 грн (в т. Ч. НДС 1,322 грн) за 1 куб. м водоотводу.
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Ранее УНН сообщал, насколько повысятся тарифы на воду для киевлян в процентах.
Напомним, 14 июня НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве.