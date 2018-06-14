НКРЕКП оголосила нові тарифи на тепло і світло у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 14 червня схвалила проект постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП “Київтеплоенерго” та відпуск електричної енергії та для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“Звертаємо увагу, зазначена постанова встановлює тарифи для „Київтеплоенерго“ на виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6”, — йдеться у повідомленні.
Планується, що з 1 серпня 2018 року для “Київтеплоенерго” наберуть чинності наступні тарифи:
• на відпуск електричної енергії — 182,91 коп./кВт∙год.;
• на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 784,58 грн/Гкал;
• на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води — 477,19 грн/Гкал;
• на виробництво теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів — 1187,20 грн/Гкал;
• на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів — 1186,56 грн/Гкал.
Відповідно до порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (постанова НКРЕКП (від 24.03.2016 № 377) вартість теплової енергії включає в себе вартість її виробництва, транспортування та постачання.
Зазначимо, що перше підвищення тарифів на теплову енергію на 40% відбулось з 1 липня 2014 року. Тоді вартість 1 Гкал піднялася з 248,65 грн/Гкал до 295,17 грн/Гкал. Наступне підвищення до 537,2 грн/Гкал відбулось у 2015 році. Утричі тарифи підвищились у липні 2016 року — до 1414,45 грн/Гкал.
У цілому в Україні з 2014 по 2017 рік вартість теплопостачання для побутових споживачів зросла майже вчетверо — з 375,3 до 1414,45 грн за 1 Гкал, знизившись у 2018 році до 1355,83 грн/Гкал.
Примітно, що з серпня 2010 року по 2014 рік комунальні тарифи в Україні не підвищувались.