НКРЕКП оголосила нові тарифи на тепло і світло у Києві

КИЇВ. 14 червня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 14 червня схвалила проект постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП “Київтеплоенерго” та відпуск електричної енергії та для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.