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НКРЕКП знизила тарифи "Київенерго" на опалення для населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тариф компанії “Київенерго” на опалення для населення на 4,1%, передає УНН з посиланням на постанову комісії.

НКРЕКП знизила тарифи "Київенерго" на опалення для населення

Комісія встановила для “Київенерго” тариф на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал. Зараз тариф становить 1414,45 грн/Гкал.

Окрім того, тариф на опалення для мешканців будинків без лічильників встановлено на рівні 31,55 грн за кв.м. Зараз цей тариф становить 32,91 грн/кв. м.

Як повідомляв УНН, заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” на 1 грудня збільшилась на 1 млрд грн і склала 3,9 млрд грн.

Українські Національні Новини

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