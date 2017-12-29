НКРЕКП знизила тарифи "Київенерго" на опалення для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тариф компанії “Київенерго” на опалення для населення на 4,1%, передає УНН з посиланням на постанову комісії.
Комісія встановила для “Київенерго” тариф на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал. Зараз тариф становить 1414,45 грн/Гкал.
Окрім того, тариф на опалення для мешканців будинків без лічильників встановлено на рівні 31,55 грн за кв.м. Зараз цей тариф становить 32,91 грн/кв. м.
Як повідомляв УНН, заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” на 1 грудня збільшилась на 1 млрд грн і склала 3,9 млрд грн.