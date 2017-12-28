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Борг столиці за тепло становить 3,9 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” на 1 грудня збільшилась на 1 млрд грн і склала 3,9 млрд грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ПАТ “Київенерго”.

Борг столиці за тепло становить 3,9 млрд грн

Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед “Київенерго” мають населення і ЖЕО столиці — 2,1 млрд грн та 744 млн грн відповідно.

Суттєву заборгованість за опалення та гарячу воду накопичив державний бюджет. На 1 грудня 2017 р. заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету, становила 100,6 млн грн, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій за теплоенергію — 604 млн грн.

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Найбільш критична ситуація з розрахунками населення та ЖЕО за опалення і гарячу воду в Шевченківському (391,9 млн грн) та Деснянському (342 млн грн) районах. Сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед “Київенерго” на 1 грудня 2017 р. збільшилась на 570 млн грн і склала 2,1 млрд грн. Заборгованість жителів столиці за опалення становить 1,4 млрд грн, а борг за гарячу воду — 709,3 млн грн.

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У перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду мають мешканці Печерського району — 3,1 тис. грн. Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги Компанії накопичили споживачі Подільського району — 6,3 млн грн (вул. Вишгородська, 45), Печерського — 3,3 млн грн (вул. Євгена Коновальця, 44а) та Оболонського — 2,5 млн грн (вул. Калнишевського Петра, 7).

Раніше повідомлялось, що борг столичних споживачів за використану електричну енергію перед ПАТ “Київенерго” на 1 грудня 2017 року становить 807 млн грн.

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