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Київрада оплатить 80,4 млн грн боргів ОСББ і ЖБК за опалення та гарячу воду

Київрада оплатить 80,4 млн грн боргів ОСББ і ЖБК за опалення та гарячу воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Київрада відшкодує об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам різницю в нарахуваннях за опалення та гарячу воду. Відповідне рішення депутати Київради ухвалили на сьогоднішньому пленарному засіданні, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.

“Київрада відшкодує ОСББ та ЖБК різницю в нарахуваннях за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, що були надані "Київенерго" та "Київводоканалом" в періоди з 2002-го по 2010-й та з 2010-го по 2014-й роки.

Йдеться про 80,4 млн грн матеріальної підтримки”, — сказано у повідомленні.

Наголошується, що різниця в тарифах виникла не з провини ОСББ та ЖБК. Проблема полягає у тому, що коли мешканці платили за послуги за затвердженим тарифом, “Київенерго” і “Київводоканал” виставляли рахунки за іншим тарифом.

“За ці роки фактично утворилася заборгованість перед цими компаніями, зросла сума штрафів та пені”, — уточнив депутат Київради Вадим Ноздря.

Щоб підтвердити необхідність компенсації різниці в нарахуваннях, треба буде надати тристоронній акт за спожитий обсяг холодної води на підігрів і теплової енергії для потреб гарячого водопостачання, укладений між ОСББ/ЖКБ та "Київенерго"/"Київводоканал".

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017/2018 років вартість опалення для будинків без теплолічильників розраховується за нормативом 32,91 грн/кв. м з урахуванням температури повітря та кількості діб надання послуги.

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