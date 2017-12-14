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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101842 просмотра

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10 марта, 16:40 • 102198 просмотра

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10 марта, 15:15 • 116268 просмотра

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Киевсовет оплатит 80,4 млн грн долгов ОСМД и ЖСК за отопление и горячую воду

Киевсовет оплатит 80,4 млн грн долгов ОСМД и ЖСК за отопление и горячую воду

Киев  •  УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Киевсовет возместит объединениям совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительным кооперативам разницу в начислениях за отопление и горячую воду. Соответствующее решение депутаты Киевсовета приняли на сегодняшнем пленарном заседании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Киевсовет возместит ОСМД и ЖСК разницу в начислениях за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, предоставленные "Киевэнерго" и "Киевводоканалом" в периоды с 2002 по 2010-й и с 2010-го по 2014-й годы.

Речь идет о 80,4 млн грн материальной поддержки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что разница в тарифах возникла не по вине ОСМД и ЖСК. Проблема заключается в том, что когда жители платили за услуги по утвержденному тарифу, "Киевэнерго" и "Киевводоканал" выставляли счета по другому тарифу.

"За эти годы фактически образовалась задолженность перед этими компаниями, выросла сумма штрафов и пени", - уточнил депутат Киевсовета Вадим Ноздря.

Чтобы подтвердить необходимость компенсации разницы в начислениях, надо будет предоставить трехсторонний акт за потребленный объем холодной воды на подогрев и тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, заключенный между ОСМД/ЖКБ и "Киевэнерго"/"Киевводоканал".

Напомним, в отопительном сезоне 2017/2018 годов стоимость отопления для домов без теплосчетчиков рассчитывается по нормативу 32,91 грн/кв. м с учетом температуры воздуха и количества суток предоставления услуги.

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