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Київенерго розповіло про вартість опалення в будинках без лічильників

Київенерго розповіло про вартість опалення в будинках без лічильників

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В опалювальному сезоні 2017/2018 років алгоритм розрахунку вартості опалення для будинків без теплолічильників відрізняється від минулорічного, передає УНН з посиланням на прес-службу Київенерго.

Як зазначається, згідно з урядовою постановою, для будинків без приладів обліку вартість опалення розраховується за нормативом 32,91 грн/кв. м з урахуванням температури повітря та кількості діб надання послуги.

В минулому році вартість опалення для цієї категорії будинків визначалась іншою постановою на підставі середньозваженого споживання теплоенергії будинками з лічильниками, чинної в минулому опалювальному сезоні.

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У будинках з теплолічильниками нарахування за опалення, як і раніше, проводяться за показаннями приладу обліку пропорційно опалювальній площі квартири та місць загального користування, додали укомпанії.

Також вказано, що для коректного розрахунку вартості опалення в будинках з індивідуальними приладами обліку тепла (квартирні лічильники) клієнти мають щомісяця протягом останнього тижня передавати показання своїх лічильників опалення і гарячої води енергокомпанії.

В іншому випадку, як зазначили у Київенерго, енергокомпанія розраховуватиме вартість послуги на основі показань середнього споживання у попередніх періодах. Якщо споживач не передає показання лічильника гарячої води тривалий час (більше 3 місяців), нарахування здійснюватимуться по визначеній законодавством нормі споживання. Сума буде відкоригована, коли клієнт повідомить фактичні показання лічильника енергокомпанії.

Нагадаємо, у столиці працюватимуть 65 сервісних центрів, де можна сплатити за всі житлово-комунальні послуги.

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