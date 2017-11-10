У Києві люди перекрили вулицю через відсутність опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві на вулиці Шумського місцеві жителі перекрили дорогу через відсутність опалення в квартирах. Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, приблизно о 9:00, на Шумського, біля будинку №1, місцеві жителі повністю перекрили дорогу. Причина перекриття - відсутність опалення в квартирах. Кажуть, що "стандартні методи" не допомагають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в центрі Одеси дерево перекрило рух автотранспорту.