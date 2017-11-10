В Киеве люди перекрыли улицу из-за отсутствия отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве на улице Шумского местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, примерно в 9:00, на Шумского, возле дома №1, местные жители полностью перекрыли дорогу. Причина перекрытия - отсутствия отопления в квартирах. Говорят, что "стандартные методы" не помогают", - говорится в сообщении.
Напомним, в центре Одессы дерево перекрыло движение автотранспорта.